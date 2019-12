Banca Aletti con Cesvi per la protezione dell'infanzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Aletti e Cesvi insieme per la tutela dell'infanzia. La banca di Private Banking e Wealth Management del gruppo Banco Bpm sostiene il progetto dell'organizzazione umanitaria Cesvi per la protezione dei minori e dei ragazzi vittime di abusi. Il programma, che vede coinvolte le città di Bergamo, Napoli, Roma, Rieti e Bari, prevede un percoso che vuole offrire un'alternativa ai ragazzi coinvolti in episodi di violenza, dando loro dei nuovi stimoli per realizzare le proprie aspettative.L’impegno di Banca Aletti nel sostenere questo tipo di programmi fa parte di una lunga tradizione di attenzione alle tematiche sociali, storicamente importanti per lo stesso Banco Bpm, nella convinzione che azioni di assistenza e gestione di problematiche legate alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni rappresentino un primo traguardo nella costruzione di una società civile più equilibrata.«Affiancare Cesvi in questo progetto di child protection – ha dichiarato Alessandro Varaldo amministratore delegato di Banca Aletti - rappresenta l’occasione per ribadire l’attenzione a tutte quelle situazioni in cui la creazione di valore passa per l’interpretazione dei bisogni e delle esigenze, soprattutto quando queste riguardano la possibilità di intervenire per costruire una cultura del fare che è alla base di ogni impresa economica che voglia sottrarsi alla mera logica speculativa».L’importanza del progetto di Cesvi, che forte della costruzione di tante Case del Sorriso nel mondo ha voluto applicare la propria esperienza anche in Italia, risiede soprattutto nel lavoro di prevenzione con azioni integrate e interdisciplinari con i ragazzi come aiutare loro a coltivare le proprie ambizioni.«Cesvi crede fermamente che ogni bambino abbia diritto a un’infanzia piena e felice. Il nostro obiettivo, anche con l’aiuto di importanti partner come Banca Aletti, è quello di espandere la rete e i servizi su tutto il territorio nazionale», ha aggiunto Gloria Zavatta presidente della fondazione di Bergamo.