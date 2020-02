Azimut Holding, Timone Fiduciaria colloca l'1,78% del capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia la conclusione con successo dellapresso investitori istituzionali, pari a circa, ad un prezzo diordinaria, in seguito a una procedura di. BofA Securities e Intermonte hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners.Il trasferimento delle azioni e il pagamento del corrispettivo avverranno il prossimo0. Timone Fiduciaria ha concordato undopo il closing, subordinatamente alle usuali eccezioni e deroghe da parte dei joint bookruner.A seguito dell'operazione,, per conto degli aderenti al Patto di Sindacato Azimut Holding poco più diAzimut Holding, pari alIlha deliberato di dare avvio all'analisi e allodi rafforzamento della relativa partecipazione al capitale di Azimut - analogamente a quanto posto in essere nel 2018 - che potrebbe esserea 5 anni che Azimut Holding presenterà al mercatoFrattanto, le azioni Azimut oggi scambiano in ribasso a piazza Affari, con una perdita dell'1,41%.