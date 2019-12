Avio, budget complessivo ESA 2020-2022 cresce del 36%. Confermata guidance 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è conclusa la settimana scorsa, a Siviglia, la, che ha conferito i budget ai differenti programmi di ricerca e sviluppo spaziale per il triennio 2020-2022.Nel complesso,rispetto al triennio precedente, a 14,4 miliardi di euro, il più alto della storia dell'ESA.di euro per 3 anni (+72% rispetto al triennio precedente), pari al 16% del totale dei fondi sottoscritti dai Governi degli Stati membri dell'ESA.I programmi dedicati all'accesso allo Spazio, come Vega, Ariane e Space Rider, nei quali Avio svolge un ruolo di primo piano, sono stati pienamente confermati ed hanno ricevuto una allocazione di budget totale di 2.2 miliardi, in crescita del 39% rispetto al triennio precedente, a conferma della rilevanza strategica della capacità europea di accesso autonomo allo Spazio.In particolare, i programmi in cui Avio è coinvolta, come. Sulla base di quanto stabilito dagli Stati Membri dell'ESA, Avio attende l'assegnazione i contratti per attività di ricerca, sviluppo e supporto alle condizioni operative per oltre € 400 Mln a partire dal 2020.già anticipata a inizio anno. In particolare:: chiusura di fine anno leggermente inferiore alle attese per la firma di alcuni contratti differita ad inizio 2020;: prossimi alla Guidance, nonostante il parziale rallentamento su alcune attività a seguito della failure del VV15;: Guidance confermata;: Guidance confermata.Gli effetti economico-finanziari delle attività tecniche necessarie per il ritorno al volo di Vega a seguito dell'anomalia del volo VV15 - spiega la società in una nota - saranno bilanciati con i programmi ESA associati al trattamento delle anomalie in volo."La Conferenza Ministeriale ESA di Siviglia ha segnato una crescita senza precedenti del budget dei programmi spaziali europei, con una crescita significativa del ruolo dell'Italia, che adesso partecipa per il 16% del totale dei fondi sottoscritti - ha commentato, CEO di Avio.per Ariane 6 e Vega C, il nuovo Vega Evolution con il motore di ultimo stadio a Metano ed Ossigeno liquido, ed il programma Space Rider, che prevede una navicella spaziale comandata da terra. Si avviano anche gli sviluppi tecnologici per il mini-lanciatore Vega C light.. Nel 2020 torneremo al volo con Vega elanceremo per la prima volta Vega C, continuando così a soddisfare le esigenze crescenti di clienti europei ed internazionali con il supporto di Arianespace", ha concluso il CEO.