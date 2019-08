Strada dei Parchi, prorogato al 30 novembre il blocco delle tariffe sulla Roma-L'Aquila

Ultimo aggiornamento: 19:13

E' arrivata la proroga al blocco dell'aumento delle tariffe sull'autostrada Roma-L'Aquila. "Nell'ambito del confronto tra il, in veste di concedente, e il concessionariocirca il rinnovo del Pef e il contestuale Piano stralcio per la messa in sicurezza delle, è giunto poco fa l'accordo, durante un tavolo al Ministero, per un'ulteriore proroga del blocco degli aumenti dei pedaggi dal 31 agosto fino al prossimo 30 novembre", scrive il Ministero dei Trasporti (MIT) in una nota.Soddisfatto il ministro dei Trasporti,: "nessuna brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per chi si sposta anche sulle autostrade A24-A25. Abbiamo bloccato l'incremento dei pedaggi fino al 30 novembre. Intanto lavoriamo per aumentare gli investimenti in sicurezza a favore di coloro che viaggiano tra Lazio e Abruzzo", commenta il ministro in un tweet.