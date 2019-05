Autogrill, ricavi al 30 aprile 2019 in crescita del 5,2%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Autogrill ha registrato nei primi quattro mesi dell'anno ricavi consolidati pari a 1.455 milioni di euro, in aumento del 5,2% a cambi costanti (+9,5% a cambi correnti) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La performance dei ricavi al 30 aprile 2019, si legge nella nota diffusa al termine del Consiglio di Amministrazione, è stata sostenuta da Nord America e International. In Europa, l'incremento dei ricavi negli aeroporti è stato compensato da un andamento più contenuto del canale ferroviario e degli altri canali, con una performance stabile del canale autostradale., trainata in particolare dalla buona performance negli aeroporti.(+5,1% like for like)., al lordo delle applicabili ritenute di legge, per un importo complessivo di €50.880.000. Lo stacco della cedola n. 15 avverrà il 24 giugno 2019, con record date 25 giugno 2019 e pagamento a partire dal 26 giugno 2019.. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, haApprovata la proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di massime n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale.Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,80%.