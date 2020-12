(Teleborsa) - Anche il governo giapponese si sta preparando a vietare le vendite di auto che utilizzano esclusivamente combustibili fossili a partire dal 2035. È quanto riportano i media nipponici che, citando fonti all'interno dell'esecutivo di Tokyo, spiegano che l'annuncio è atteso entro la fine dell'anno.



Già a ottobre il premier Yoshihide aveva dichiarato la volontà di ridurre a zero le emissioni di gas serra nel Paese entro il 2050. A novembre anche il Regno Unito ha annunciato lo stop alla vendite per le auto a benzina o a diesel dal 2030 e dal 2035 anche per i modelli ibridi. © RIPRODUZIONE RISERVATA