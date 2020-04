Aulla (MS), crolla ponte sul fiume Magra. Coinvolti due furgoni: un ferito non grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -le condizioni dell'autista di uno dei due furgoni coinvolti dall'improvviso cedimento di unsultra, nella provincia di Massa Carrara, strada di collegamento tra la "Statale" della Cisa con la "Provinciale" di Albiano., mentre appunto due furgoni lo stavano attraversando. Uno dei conducenti,è stato trasportato a un vicino ospedale in codice giallo. L'altro autista è invece illeso.ha spiegato il Sindaco di Aulla,unsul luogo del disastro che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze.era stata già aldi alcunenegli ultimi mesi dopo che, lo scorso novembre, in seguito a, si era formata unasegnalata anche da molti automobilisti. Dopo un intervento di riparazione a l'intervento dei tecnici Anas,alla, informa una nota del MIT,per sincerarsi innanzi tutto delle condizioni di salute della persona coinvolta nel crollo.È stata inoltre chiesta subito. La nota specifica che