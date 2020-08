Atlantia, semestre in perdita con impatto Covid e oneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Atlantia ha annunciato idelche risentono dell'impatto dellae dei circadi accantonamenti peraumentati a, nell'ultima proposta transattiva formulata alIl periodo si chiude con unadi pertinenza del Gruppo pari a, rispetto allutile rilevato nelsemestre del 2019 pari asono pari ain diminuzione do del 34% (-30% su base omogenea). Un andamento che ha risentito della performance di tutti i business del gruppo. Ilregistra-39,1% in Spagna, -33,3% in Francia, -32,5% in Cile, -14,1% in Brasile. Per quanto concerne gliil traffico passeggeri segna, -67,9%Il Margine operativo lordo () è pari ain diminuzione di 2.252 milioni di euro o del 63% (-55% su base omogenea).(FFO) pari a, in diminuzione di 1.405 milioni di euro o del 56% (-49% su base omogenea).complessivamente pari ain diminuzione di 182 milioni di euro (- 22%) .al 30 giugno 2020 pari ain aumento di 2.444 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019 essenzialmente per gli effetti connessi all'acquisizione e al consolidamento di RCO (complessivamente 3.126 milioni dieuro).Dopo aver ripercorso leche hanno portato a siglare unin luogo della revoca e la disponibilità a cedere la partecipazione di maggioranza in, Atlantia ha avviato una serie di interlocuzioni concheRestando ferma ladella società dia quanto delineato nella- si legge - "il Consiglio di Amministrazione diha ritenuto di dover individuare - con spirito di buona fede – ancheidonee comunque a giungere ad unatra la Società ed Autostrade per l'Italia, che diano certezza al mercato, sia in termini di tempi che di trasparenza, nonché della irrinunciabile tutela dei diritti di tutti gli investitori e stakeholders coinvolti.In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la possibilità di procedere: alla vendita tramite uninternazionale - gestito da advisor indipendenti -detenuta in Autostrade per l'Italia, al quale potrà partecipare CDP congiuntamente ad altri Investitori Istituzionali di suo gradimento, come già ipotizzato nella lettera;alladi una quota fino all'88% di Autostrade per l'Italia mediante creazione di un veicolo beneficiario da, creando quindi una".Le suddette due operazioni, conclude la nota, "potranno essere condotte da Atlantia in parallelo, fino ad un certo punto. È già prevista una riunione straordinaria del Cdi Atlantia per il