(Teleborsa) - AstraZeneca, azienda farmaceutica anglo-svedese che produce uno dei vaccini contro il covid, ha chiuso il 2020 cona 26,6 miliardi di dollari, mentre nel quarto trimestre le vendite sono cresciuta del 12% a 7,4 miliardi di dollari. La società ha annunciato unper azione che porta la cedola totale a 2,80 dollari, invariata rispetto allo scorso anno.La societàdopo aver battuto le stime sulle vendite di farmaci nel quarto trimestre 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. AstraZeneca ha detto di attendersi un aumento dei ricavi poco oltre il 10%, con una, dopo il più 15% del 2020. La società ha sottolineato che la previsione esclude le vendite di vaccini, che verranno comunicate separatamente e sulle quali ha promesso di non realizzare utili."La performance dello scorso anno ha segnato un significativo passo avanti per AstraZeneca - ha commentato l'- Nonostante l'impatto significativo della pandemia, abbiamo realizzato una crescita dei ricavi a due cifre per sfruttare la migliore redditività e la generazione di cassa". "Con raccomandazioni positive o approvazioni in oltre 500 paesi, stiamo già", ha aggunto l'AD in merito al vaccino realizzato dalla società insieme all'università di Oxford.