ASTM e SIAS, accordo per acquisizione quote detenute da Gruppo Mattioda in ATIVA e SITAF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ASTM e SIAS hanno sottoscritto con ilun accordo finalizzato all'acquisizione delle partecipazioni detenute dal Gruppo Mattioda nelle società concessionarie. In particolare, in base a tale accordo, ASTM e SIAS acquisiranno una partecipazione pari al, società concessionaria - in regime di prorogatio essendo le concessioni scadute in data 31/08/2016 - delle autostrade A5 Torino-Ivrea-Quincinetto; A4/A5 Ivrea-Santhi ; Torino-Pinerolo; Sistema tangenziale torinese,La nuova compagine azionaria di ATIVA post-deal sarà pertanto la seguente:Gruppo ASTM/SIAS: 72,34%Città Metropolitana di Torino: 17,64%Gruppo Mattioda: 10,00%Altri 0,02%Contestualmente, l'accordo sottoscritto tra le parti prevede altresì che ASTM e SIAS acquisiscano la partecipazione, pari al, società concessionaria del Traforo autostradale del Frejus,In base all'accordo sottoscritto, la nuova compagine azionaria di SITAF post-deal sarà pertanto la seguente:Gruppo ASTM/SIAS: 47,08%ANAS: 51,09%Altri: 1,83%ASTM e SIAS acquisiranno le partecipazioni ATIVA e SITAF in quote paritetiche del 50%. Con riferimento all'operazione di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM in corso di perfezionamento, si precisa che le suddette acquisizioni non alterano il rapporto di concambio.