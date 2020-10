Assoreti, ad agosto raccolta netta delle reti ammonta a 2,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Ad agosto, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 2,5 miliardi di euro, con la consueta contrazione stagionale tipica del mese estivo. Le risorse nette investite sui prodotti del risparmio gestito ammontano a 1,4 miliardi di euro e rappresentano il 56,1% della raccolta netta totale, mentre quelle confluite sulla componente amministrata del portafoglio si attestano a 1,1 miliardi di euro.



"Anche il mese di agosto – dichiara Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti – evidenzia risultati solidi e convincenti, in linea con l'attitudine delle nostre Associate a canalizzare il risparmio secondo le esigenze dei clienti e un'attenta pianificazione di periodo degli investimenti".



RISPARMIO GESTITO – Quasi la metà della raccolta netta realizzata nel comparto – si legge nel rapporto elaborato dall'Associazione – confluisce su fondi comuni di investimento e Sicav. La distribuzione diretta di quote di Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) determina, infatti, volumi netti pari a 683 milioni di euro, con una decisa concentrazione sulle gestioni collettive aperte di diritto estero (560 milioni). Il bilancio mensile si conferma positivo anche per i fondi aperti italiani (54 milioni) e per i fondi chiusi mobiliari (70 milioni). Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi azionari (408 milioni). La raccolta netta realizzata nell'ambito dei prodotti assicurativi e previdenziali è pari a 522 milioni; le polizze a maggiore contenuto finanziario (unit linked e multiramo) attraggono, nel loro insieme, risorse nette per 405 milioni. Positivo anche il bilancio mensile delle gestioni patrimoniali individuali, con 211 milioni di euro perlo più posizionati sulle Gpf. Il contributo mensile delle reti al sistema di Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, risulta, quindi, positivo per circa 1,2 miliardi di euro, rappresentando il 29% della raccolta netta dell'intero sistema fondi aperti (4,3 miliardi di euro). Da inizio anno l'apporto delle reti sale, così, a 10,8 miliardi di euro contribuendo in maniera determinante al bilancio complessivo dell'intero sistema fondi (8,6 miliardi).



RISPARMIO AMMINISTRATO – La raccolta netta realizzata sulla componente amministrata del portafoglio è composta principalmente da risorse liquide, per 924 milioni di euro, confluite su conti correnti e depositi. Il bilancio mensile relativo agli strumenti finanziari amministrati è positivo per 183 milioni. Il saldo delle movimentazioni complessive vede la prevalenza degli ordinativi di acquisto sui titoli azionari (150 milioni), sui certificate (102 milioni) e sui titoli obbligazionari (45 milioni).