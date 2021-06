Dal primo luglio prossimo arriva l’assegno unico per i figli delle partite Iva e dei disoccupati. Ovvero le categorie alle quali finora non spettava alcun sussidio per crescere e soddisfare i bisogni dei propri figli. E’ la norma ponte promessa dal premier Draghi e dalla ministra della Famiglia e Pari Opportunità Elena Bonetti, in attesa che poi da gennaio 2022 entri in vigore la riforma approvata qualche mese fa definitivamente dal Parlamento, primo pilastro del family act, lodata recentemente anche da papa Francesco. In questa tornata lo riceveranno i lavoratori autonomi con redditi fino a cinquantamila euro.

La cifra cambia a seconda del reddito ed è compresa in una forchetta che va dai 217 euro a figlio per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e un Isee non superiore a settemila euro l’anno, fino a scendere a 30 euro a figlio per i nuclei familiari con due figli minori e un reddito Isee superiore a 39.500 euro. Il beneficio medio si aggira intorno ai 1.056 euro all'anno per nucleo e 674 euro per figlio. Oltre i 50.000 euro, come detto, non è previsto nulla. Per adesso. La riforma prevede che tutte le famiglie italiane con figli fino a 21 anni di età a regime avranno un aiuto dallo Stato, il livello di reddito servirà solo a scaglionare l’entità dell’assegno.

LA PLATEA

Secondo le stime del governo, che dovrebbe approvare oggi la norma ponte, a usufruire del nuovo assegno saranno circa 1,8 milioni di famiglie nelle quali sono presenti 2,7 milioni di figli minori.

COME FUNZIONA

L’assegno sarà erogato dall’Inps per ciascun figlio minore in base alla situazione economica della famiglia certificata con l’Isee. Il provvedimento ha un allegato di 10 pagine con tutte le scaglionature. Con un Isee fino a settemila euro, ad esempio, si avrà diritto a un assegno di 167,5 euro a figlio nei nuclei fino a 2 minori, nel caso di tre figli minori l’importo sale a 217,8 euro a figlio per un totale di 653 euro mensili.

LA TABELLA

GLI SCAGLIONI

Gli scaglioni di reddito vanno avanti di cento euro in cento euro, e man mano l’assegno diminuisce di circa un eruo a figlio. Il secondo scaglione di reddito ad esempio è compreso tra 7.000 e 7.100 euro, in questo caso un nucleo con due figli minori percepirà 166,4 euro a figlio e quello con tre figli riceverà 216,4 euro a figlio al mese. Nella fascia di reddito compresa tra 10.000 e 10.100 euro l’assegno sarà pari a 135,1 euro a figlio per i nuclei con 2 figli e 175,6 euro per quelli con tre figli minori. E così man mano a scendere (vedi tabella allegata) fino a ricevere 30 euro a figlio. Sopra i 50.000 euro di reddito Isee non ci sarà assegno.

LE MAGGIORAZIONI

L’importo dell’assegno è sempre maggiorato di 50 euro in caso di figli disabili.

COME SI OTTIENE

Bisogna presentare domanda on line all’Inps o ai patronati secondo le regole che saranno fissate dall’Inps entro il 30 giugno.