Arriva Telemaco, nuovo sito protesti di InfoCamere

Da lunedì 3 dicembre è online il servizio Telemaco - Invio Protesti (https://invioprotesti.infocamere.it/), il nuovo servizio istituzionale per l'invio telematico delle pratiche protesti alle Camere di Commercio.Questo rilascio conclude una pluriennale attività di progetto dove InfoCamere, insieme ad Unioncamere, ha lavorato con importanti istituzioni quali Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia e Consiglio Nazionale del Notariato all'intesa sui contenuti del nuovo D.M. 14 novembre 2018 al fine di migliorare qualità e completezza dei dati nel Registro Protesti.Grazie alla nuova normativa, il sistema è ora più:- SEMPLICE (gli Ufficiali Levatori possono compilare e firmare un solo file pratica che adotta lo standard XML e, alla conclusione dei sei mesi di periodo transitorio, la sola modalità di invio accettata sarà quella telematica);- APERTO (sono disponibili alle terze parti i nuovi servizi A2A, per l'invio della pratica telematica alla Camera in completa autonomia);- AFFIDABILE (sono integrati nel servizio ulteriori controlli automatici in fase di ricezione della pratica per garantire maggiore qualità e completezza dei dati nel Registro);- MODERNO (alla conclusione del periodo transitorio, andranno in soffitta i vecchi strumenti di compilazione e invio, in favore del nuovo servizio web Telemaco - Invio Protesti; cambia anche il layout degli output per rendere i prospetti più fruibili e sintetici).Per consentire a tutti i soggetti terzi di adeguare i loro software, come da prassi, le disposizioni transitorie del nuovo decreto istituiscono un periodo di sei mesi durante il quale saranno ancora accettate pratiche inviate con le vecchie modalità.