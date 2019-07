Ariston Thermo Group-Triboo, partnership in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una collaborazione che potrebbe rafforzare la posizione, dal punto di vista dell'e-commerce, di. La società, specialista a livello mondiale nell'offerta del, che pone al centro della propria azione sostenibilità ambientale, ha avviato una collaborazione importante con Triboo, Gruppo attivo nel settore dell'La strategia digitale Global, basata su un approccio multidisciplinare che coinvolge più canali, è ideale per l'obiettivo di Ariston Thermo Group che vede in Triboo un partner ideale non solo per loro, ma per le aziende che scelgono di accogliere la sfida delper essere più innovative e competitive sul mercato.Ne ha parlato anche l'Amministratore Delegato di, Riccardo Maria, che ha dichiarato: "Oggi anche le aziende che operano nel settore del comfort termico sono sempre più attente all'utilizzo del digitale, fondamentale per creare une diretto con i propri clienti e partner". "Siamo entusiasti di intraprendere questoal fianco di Ariston Thermo Group. Insieme - conclude Monti - metteremo in campo tutte le più innovative modalità e tecniche di "" per migliorare le performance dell'Azienda, da sempre all'avanguardia dal punto di vista".