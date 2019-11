Apple, Warren Buffett riduce investimento ma quota di aumenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Apple. Nonostante l'oracolo di Omaha abbia volto lo sguardo verso una nuova scommessa chiamata RH e abbia ridotto quella nella Compagnia fondata da Steve Jobs, in quest'ultima la sua fetta di proprietà è salita.A rendere possibile quello che a primo impatto può sembrare essere un controsenso, è il valore delle azioni del colosso della tecnologia che hanno portatoNel dettaglio, nel documento depositato alla Securities and Exchange Commission giovedì, la Berkshire Hathaway ha rivelato ciò che equivale a un ribilanciamento del suo investimento in Apple, mostrando una riduzione del numero di azioni possedute al 30 settembre a 248.838.679 dalle precedenti 249.589.329 ottenute al 30 giugno.A dispetto di questa mossa,a 4.443.265.000 da 4.519.180.000 azioni, quindi la quota di possesso del Berkshire invece che ridursi è salita al 5,60% dal 5,52%. E poiché le azioni di Apple sono aumentate del 13% durante il trimestre, il valore delle azioni di proprietà del Berkshire è aumentato di oltre 6 miliardi di dollari. ( 55,73 miliardi al 30 settembre da 49,40 miliardi al 30 giugno).Al momento il titolo della mela segna un rialzo dello 0,87% a Wall Street.