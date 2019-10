Apple e Facebook brillano a Wall Street grazie ai conti

(Teleborsa) - Il titolo Facebook con un rialzo del 3,51% ed Apple con un progresso del 2,25% festeggiano a Wall Street le rispettive trimestrali.



Nel terzo trimestre del 2019, la Compagnia di Mark Zuckerberg ha evidenziato utili per 6,09 miliardi di dollari e ricavi in miglioramento del 29% a 17,65 miliardi. I numeri superano le aspettative degli analisti.



Apple ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2018-2019 con un fatturato di 64 miliardi di dollari, in aumento di circa il 2%, ed utili trimestrali per azione di 3,03 dollari, superiori alle attese e in aumento del 4%.



(Foto: © Daniel Kaesler | 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA