(Teleborsa) - La, cioè determinata da precise scelte di politica economica, eproprio a causa della frenata del Belpaese. Lo ha affermato, componente del consiglio di Vigilanza della BCE, nel corso di un convegno a Roma.Secondo il banchiere, dunque, questa fase recessiva è fortemente dipendente dalle politiche adottate dal Governo, che hanno pesato sullo Spread, mentregliparlano di una: quelli su ordini e indagini congiunturali confermano la battuta d'arresto del settore industriale, mentre i servizi sono in tenuta e contribuiscono ancora alla crescita dell'occupazione.Fra ivi sono poi lae la. Per quest'ultima, Angeloni affermae che si sta lavorando con le autorità britanniche perAngeloni ha parlato anche delladella BCE, ricordando che ioffrono benper agire, ma laè sempreove fosse necessario. Parlando dell', i finanziamenti superagevolati a lungo termine riavviati dall'Istituto di Francoforte, il banchiere ha sottolineato cheche saranno messi a punto entro settembre perAngeloni ha messo l'accento anche sulle, avvertendo però che sono accessibili, mentre quelli con bilancio in passivo dovrebbero. prestando attenzione asi saldi complessivi.Infine il commissario della vigilanza europea ha parlato delle, affermando chein quanto proprio il settore negli ultimi anni era visto come fattore di rischio. Fra queste igrazie alla forte(NPL).