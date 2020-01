ANA, nuovo volo non stop Milano Malpensa-Tokyo Haneda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la più grande compagnia aerea giapponese,, l'aeroporto metropolitano della capitale giapponese. La rotta sarà operata con Boeing 787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy).. L' aeroporto di Haneda è a soli 30 minuti dal centro città e ben collegato alla rete di trasporti di Tokyo."ANA ha servito sinora i passeggeri italiani attraverso hub europei - ha detto Viviana Reali, Country Manager Italia di All Nippon Airways - per cui siamo ora estremamente lieti di annunciare l'avvio di un volo non-stop tra Milano e Tokyo, che faciliterà ulteriormente gli scambi turistici e commerciali fra i due Paesi.e per numero di visitatori che arrivano nel Paese del Sol Levante, mentre il business tra i due Stati, anche grazie all' accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone siglato l'anno scorso, è in decisa crescita".la partenza da Tokyo è stabilita per lo ore. Con l'orario estivo 2020, ANA lancerà inoltre nuovi voli diretti per Tokyo Haneda anche da Stoccolma, Mosca, Istanbul e Shenzen, in Cina.Fondata nel 1952 con due elicotteri,, l'alleanza globale di cui fanno parte, tra le altre compagnie, United Airlines, Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. Il Gruppo ANA, che ha trasportato. ANA è stata "cliente di lancio" deled è il principale operatore di questo aereo.