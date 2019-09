Amplifon in fondo al FTSE MIB, Jefferies taglia il giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso Amplifon, che mostra una perdita del 4,11% sui valori precedenti, in scia al report di Jefferies.Gli analisti del broker hanno abbassato la raccomandazione portandola a "hold" dal precedente "buy". Rivisto al rialzo, invece, il prezzo obiettivo a 25 euro da 20,20.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend della società leader nelle soluzioni uditive rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Amplifon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,17 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,95 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,89.