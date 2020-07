Pisauro (Upb): «La Cig Covid usata anche da aziende non in crisi»

Il ricorso alla cassa integrazione Covid (tutta a carico dello Stato) è stato fatto in modo massiccio anche dalle aziende che non hanno subito cali di fatturato. La denuncia arriva dal presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giuseppe Pisauro, nel corso di un'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, riuniti in seduta congiunta per l'esame del Programma nazionale di riforma. «Dall'incrocio dei dati del monitoraggio dell'Inps con quelli della fatturazione elettronica dell'Agenzia delle entrate nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019 emerge che se circa un terzo delle ore di Cig, Cig in deroga e Fondi della bilateralità è stato utilizzato da imprese con perdite di fatturato superiori al 40 per cento, oltre un quarto delle ore è stato tirato da imprese che non hanno subito alcuna riduzione» ha detto Pisauro. © RIPRODUZIONE RISERVATA