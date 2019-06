Ambiente, 50 progetti per decarbonizzazione e sviluppo Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Più diriguardanti l'efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità sostenibili messi in cantiere. Si vuole cercare di, una quantità di poco inferiore alle emissioni dei veicoli a benzina circolanti.Le maggiori realtà produttive italiane, hanno lo scopo di attuare questo investimento che avrà un valore di, spalmato in oltre un decennio. Questo pacchetto di proposte presentato dal, l'osservatorio sul Piano Energia e clima promosso dae da 20 associazioni e imprese (A2A, ABB, Acea, Anigas, CESI, Edison, Elettricità Futura, Enel , ERG Renew, Falck Renewables , Hera Luce, Iren , Italtel, Montello, Motus-E, Rilegno, SECI Energia, Snam, Toyota Motor Italia, Utilitalia) va incontro alle osservazioni dellaIl pacchetto di proposte è ampio, va dalpiù vecchi alla possibilità die immetterlo nella rete del gas. Passando per tecnologie di avanguardia diper i bus elettrici eper spegnere i motori alle navi e ai traghetti ormeggiati,e oltre 95% di quelle di particolato e ossidi di azoto.Secondo Raffaele, Presidente del, il mutamento climatico "è la più ambiziosa sfida del secolo all'economia industriale del terzo millennio, il superamento dei modelli di consumo è una cosa pacificamente accettata". "Il– prosegue – rappresenta lo sforzo di raccontare l'obiettivo che oltrepassa i bilanci di previsione e cerca di allineare strumenti e misure per il raggiungimento di un risultato. Per questo abbiamo deciso con ile i nostri partner di raccogliere un insieme di proposte che testimoniano il grande potenziale di sviluppo edel nostro PaeseE' trascorsa solo una settimana da quando laha dichiarato le sue valutazioni sui piani energetici dei, considerati per la maggior parte insufficienti, laddove ilè risultato il più ambizioso negli obiettivi ed ha ricevuto osservazioni nel dettaglio, approfondendo i temi della sicurezza energetica.