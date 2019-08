Amazzonia, dal G7 fondo 20 milioni dollari per sostegno

(Teleborsa) - Dopo la richiesta da parte del WWF Italia al Premier Giuseppe Conte di mettere al centro del G7 la problematica relativa la situazione in Amazzonia, arriva una notizia importante. A Biarritz si è deciso di sbloccare un aiuto urgente di 20 milioni di dollari per sostenere i Paesi dell'Amazzonia nella attività di contrasto agli incendi.



I Paesi del G7 hanno deciso che la somma sarà sbloccata appena possibile e a questo finanziamento se ne aggiunge un altro a medio termine per il piano di rimboschimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA