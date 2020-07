Amazon.it compie 10 anni: previste 1.600 assunzioni in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In occasione deiha annunciato ha annunciatonel 2020 nel nostro Paese. Una crescita – sottolinea il gruppo americano – che porterà la forza lavoro dell'azienda a un totale dirispetto ai 6.900 di fine 2019, inin tutto lo Stivale.Queste nuove opportunità di lavoro – fa sapere il colosso dell'e-commerce – "sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e It presso il centro direzionale di Milano, i centri di sviluppo di Torino e Asti, il servizio clienti di Cagliari, i centri di distribuzione, i depositi di smistamento e magazzini Prime Now, in tutto il paese".Dai dati diffusi in occasione del decimo anno di attività in Italia emerge chee – calcolando le spese per i centri di distribuzione, gli uffici e la nuova regione Aws (Milano) –di cui 168 milioni di euro come spese in conto capitale. Per effetto indiretto di questi investimenti, l'azienda ha calcolato che lo scorso anno sono statimolti dei quali nelleche usano la vetrina Amazon made in Italy o i servizi come la logistica. Nel 2019, queste piccole e medie imprese hanno esportato prodotti dall'Italia per oltre 500 milioni di euro.Per quanto riguarda il 2020, invece, Amazon prevede un investimento diper la costruzione del quinto e del sesto centro di distribuzione, uno a, in Veneto, e uno a, nel Lazio. Per la seconda parte dell'anno è stata programmata anche l'apertura di ulteriori depositi di smistamento aSe si guarda al totale dei dieci anni di attività in Italia, dal 2010 al 2019, Amazon ha calcolato di aver investito direttamenteincluse spese in conto capitale e spese operative. Questi investimenti insieme alla creazione di nuovi posti di lavoro, secondo lo, hanno contribuito alSul fronte dellatema oggetto di accuse e contenziosi coi giganti del web, Amazon nel 2019 ha calcolato di aver contribuito perdi cui 84 milioni di euro di, direttamente maturate e pagate da Amazon (quella sulle società, Ires e IRAP, l'imposta di registro, le imposte sui salari e le tasse per la previdenza sociale pagate dai datori di lavoro, i dazi di importazione), e altri 150 milioni di, riscosse e versate per conto di clienti, dipendenti e altre terze parti che includono Iva e contributi a carico dei dipendenti."Amazon – afferma– è un potente motore di crescita per l'economia italiana. Attraverso l'innovazione, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, Amazon sta contribuendo alla trasformazione digitale del Paese, un processo che è diventato molto più che prioritario per sostenere l'economia in questi tempi impegnativi. In 10 anni abbiamo investito oltre 5,8 miliardi nell'economia italiana e nei suoi talenti, impiegando stabilmente migliaia di persone che ricevono fin dal primo giorno una retribuzione competitiva e benefit".