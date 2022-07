Amazon consentirà cancellazione abbonamento Prime con soli due clic

(Teleborsa) - Amazon consentirà ai consumatori dell'Unione europea di annullare l'iscrizione ad Amazon Prime con soli due clic, utilizzando un "pulsante di annullamento" ben visibile e chiaro. Lo ha annunciato la Commissione europea, spiegando che ha costretto il colosso statunitense ad impegnarsi a portare le sue pratiche di cancellazione in linea con le norme dell'UE dopo le lamentele di alcune associazioni di consumatori.

A seguito di una denuncia dell'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC), del Consiglio norvegese dei consumatori e del dialogo transatlantico con i consumatori, nell'aprile 2021 la Commissione UE aveva avviato un'azione in collaborazione con le autorità nazionali dei consumatori. Le pratiche di cancellazione segnalate consistevano "in un gran numero di ostacoli all'annullamento dell'iscrizione, inclusi menu di navigazione complicati, parole distorte, scelte confuse", si legge in una nota dell'istituzione UE.

"Optare per un abbonamento online può essere molto utile per i consumatori poiché spesso è un processo molto semplice, ma l'azione inversa dell'annullamento dell'iscrizione dovrebbe essere altrettanto facile - ha ha commentato Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia - I consumatori devono poter esercitare i propri diritti senza alcuna pressione da parte delle piattaforme. Una cosa è chiara: il design manipolativo o i "modelli oscuri" devono essere banditi".

Come prima misura risultante dal dialogo avviato nel 2021, Amazon ha iniziato ad apportare modifiche alla sua interfaccia web Prime, etichettando il pulsante di annullamento in modo più chiaro e abbreviando il testo esplicativo. D'ora in poi, questo testo sarà ulteriormente ridotto in modo che i consumatori non vengano distratti dagli avvertimenti e dissuasi dall'annullamento. Amazon si è impegnata a implementare queste modifiche su tutti i suoi siti web dell'UE e per tutti i dispositivi (desktop, mobile e tablet).