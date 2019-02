(Teleborsa) - L'Unione Europea dirà "no" alla fusione tra Alstom e Siemens. In attesa del verdetto di Bruxelles - atteso a giorni - il Ministro francese delle Finanze, Bruno le Maire, parlando all'emittente France 2, ha confermato tra le righe lo stop al progetto spiegando che si tratta di una decisione errata che "andrà a vantaggio degli interessi della Cina".



Le Maire ha annunciato che discuterà con la Germania sull'opportunità di modificare le regole europee sulla competizione perché ormai sono "obsolete".



Parigi e Berlino continueranno pertanto a spingere sulla fusione, annunciata nel settembre del 2017, con l'obiettivo di creare una big europea delle ferrovie in grado di fronteggiare la concorrenza cinese. © RIPRODUZIONE RISERVATA