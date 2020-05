© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ilera l'anno in cui prevedevamo un recupero delle attività del 3% ed invece ora prevediamo che si possa arrivare ad un -20%. E se non mettiamo in piedi meccanismi importanti per l'effetto ricaduta nelandremo ancora peggio". Lo afferma l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nel corso dell'audizione alla Commissione bilancio della Camera sul Decreto rilancio.La maggior parte delle- sottolinea l'ANCE - non sono destinate alla ripartenza dell'economia "bensì al rifinanziamento di misure, perlopiù assistenziali" con l'eccezione del"che va certamente in questa direzione e, se sfruttato al meglio, consentirà di avviare finalmente quel piano di manutenzione degli immobili privati, che da anni è ai nastri di partenza e poi di fatto è rimasto praticamente inattuato".Per l'Associazione dei costruttori "i potenziali benefici economici, oltre che sociali ed ambientali, sono molto importanti, conmiliardi di euro di investimenti nella riqualificazione degli edifici edi ricadute sull'economia, da qui alla fine del"Ma perchè tutto funzioni, occorre assicurare efficacia, chiarezza e semplicità nelle procedure attuative da adottare" prosegue ANCE "occorre evitare errori fatti in passato con l'adozione di interpretazioni da parte dei soggetti attuatori che hanno finito per limitare la portata e la