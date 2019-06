All'Aeroporto di Fiumicino arriva Bistro Mastercard: la tradizione culinaria sposa la tecnologia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che rende l'esperienza in aeroporto sempre più piacevole ed unica. L'si arricchisce di un nuovo Bistro, dove sarà possibile gustare, in particolare quella romana,pagando direttamente a tavola.hanno presentato oggi, il primo ristorante cashless, con lo scopo di trasformare l'attesa del volo in un'esperienza unica, situato nella Italian Food Street dell'area di imbarco E dello scalo Leonardo da Vinci.Per rispondere a queste esigenze, il Bistro offreche permette ai viaggiatori di anticipare l'esperienza che stanno per vivere, con una priceless experience a cavallo traLa prima anima del ristorante, infatti, è quella dell'e della: non solo ilcon carta di credito direttamente al tavolo, l'esperienza unica inizia con il, unottimizzato per l'interazione umana che accoglie i clienti all'ingresso, per arrivare al, un tavoloche consente ai commensali di navigare e godere di molteplici contenuti per l'intrattenimento, ordinare piatti e conoscere meglio la filosofia dello chef, ma anche gli orari e lo stato dei voli e tanto altro. E senza dimenticare uno, fruibile con carta di credito: ilè un'area di posteggio situata al 3° piano del parcheggio "P Terminal C" di easy Parking, dotato anche di monitor con gli aggiornamenti sullo stato dei voli in partenza e le informazioni sul traffico delle principali arterie di collegamento con il centro della città di Roma.L'altra anima del Bistro è la: i piatti serviti rappresentano il meglio della tradizione culinaria romana e sono una selezione di, Chef emergente sulla scena gastronomica nazionale, ed ancor oggi in servizio ancor oggi nel. Le sue ricette si distinguono per semplicità e un'attenta ricerca della qualità degli ingredienti."Per Mastercard innovazione tecnologica e nuove esperienze di acquisto, sono strettamente legate alle passioni dei consumatori, e tra queste il cibo ha un ruolo fondamentale soprattutto nel nostro Paese", spiega, Country Manager Italia di Mastercard, aggiungendo "grazie alla tecnologia di pagamento contactless e alle nuove soluzioni tecnologiche, e a programmi di marketing territoriale dedicati, vogliamo creare esperienze semplici, veloci e sicure in grado di trasformare il proprio viaggio in un momento piacevole e gratificante, sia all'arrivo che alla partenza.""Siamo lieti di essere oggi insieme a Mastercard e Areas Italia - MyChef per annunciare questa novità all'aeroporto di Fiumicino", ha dichiaratoAmministratore delegato di Aeroporti di Roma, ricordando che il Bistro"Da oggi - ha aggiunto de Carolis - i nostri passeggeri potranno gustare le creazioni dello Chef Michelangelo Citino in un ambiente confortevole e totalmente tecnologico. A questo si aggiunge il restyling tecnologico di un'area dei parcheggi easy Parking che è stata brandizzata e riservata ai titolari di carta Mastercard".L'iniziativa - ha spiegato - è "un'ulteriore conferma dellada parte di ADR, che hanno recentemente premiato questo impegno conferendo al Leonardo da Vinci l'Airport Service Quality Award per il 2018".