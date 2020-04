Alitalia, Sindacati: l'audizione di Leogrande bene per flotta ma dubbi per il resto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a partire dalla mancata preventiva condivisione su quanto annunciato. E chiedono un immediato confronto.per giungere a una flotta complessiva con un numero di aeromobili adeguato al ruolo che una compagnia di bandiera deve avere,. Per questo, il Commissario e i Ministeri competentiper avviare il confronto e dipanare tutte le ombre emerse dall'audizione".i, pensando di presentare un pacchetto preconfezionato con azioni che di fatto produrrebbero uno spezzatino inaccettabile delle attività,. Nel merito, infatti, abbiamo sempre dichiarato diche, da quanto abbiamo appreso, oggi rimarrebbero temporaneamente nella bad company.. Inoltre non è chiaro sesarà parte integrante dell'azienda, come per noi è necessario"