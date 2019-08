Alitalia porta a 5 le frequenze fra Milano Bergamo e Roma Fiumicino

(Teleborsa) - Novità importantissime per quanto riguarda il collegamento di linea Alitalia tra l'Aeroporto di Milano Bergamo e Roma Fiumicino, che arriverà a cinque frequenze giornaliere dal 1° al 26 ottobre 2019.



Il ritorno di Alitalia a Bergamo è avvenuto il 27 luglio scorso, con un piano che prevedeva quattro frequenze giornaliere di andata e ritorno, fino al 27 ottobre, per porre rimedio alla chiusura dell'Aeroporto di Linate.



Ma grazie al successo del collegamento in questi due mesi, è stata confermata la continuità del collegamento nell'orario invernale 2019-2020 in vigore dal 27 Ottobre e nell'orario estivo 2020. Una estensione già anticipata dai vertici della compagnia.