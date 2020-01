Alitalia, Fs: non conosciamo il piano del commissario Leogrande

Ultimo aggiornamento: 16:02

, una offerta condizionata ad alcune", a partire dalla "" visto che. Lo ha detto, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sulla vicenda Alitalia. Battisti ha aggiunto che il gruppo aveva, "circa: non hanno manifestato interesse concreto alla partecipazione in Alitalia".Per quanto riguarda, la compagnia aereache avevamo richiesto", mentre all'inizio Eal progetto, ma "", ha aggiunto l'ad di Fs. Fronte, invece, sarebbe "emerso in maniera evidente" che l'ingresso nel piano di rilancio di Alitalia "fosseA quel puntoa partecipare all'operazione anche in termini di equity e ha confermato la disponibilità dima soprattutto ad apportare nuove competenze industriali", ha spiegato Battisti."Tale contributo commerciale quindi non era limitato ai 100 milioni dell'equity iniziale ma era, in maniera più complessiva, allargato a una valorizzazione che abbiamo stimato in 240 milioni, per un", ha ricordato l'ad di Fs. "Il- ha aggiunto Battisti - non prevedeva spacchettamenti, mentre"."Nonostante alcuni progressi rilevanti rimanevano, tempi e costi che sarebbero ricaduti sulla procedura e sui commissari, prima della chiusura di procedura", ha sottolineato Battisti.In merito al possibile coinvolgimento del gruppo nella nuova procedura di cessione della compagnia aerea,. "Non sappiamo che tipo di operazione vuole portare avanti, quindi non conosciamo niente della nuova procedura", ha concluso Battisti.Atlantia, in una memoria inviata alla Commissione Trasporti della Camera sul dossier Alitalia, definisce invece il Piano Delta "non sostenibile sotto vari aspetti" e "inadeguato" poiché - sottolinea - la compagnia statunitense "non avrebbe rappresentato quel 'partner industriale' operativamente coinvolto, di cui il progetto di rilancio avrebbe avuto bisogno"."L'approccio proposto da Delta per il rilancio di Alitalia - si legge nella memoria - è risultato strutturalmente insufficiente ad avviso di Atlantia e dei suoi advisors, alla luce sia del Piano industriale non sostenibile nel lungo periodo, sia di una proposta di governance che ha evidenziato un impegno prettamente passivo da parte di Delta".Atlantia smentisce di essersi "sfilata" dal consorzio per il rilancio di Alitalia, ribadendo di aver fatto un passo indietro "per la mancanza di presupposti industriali per un rilancio sostenibile e duraturo".A proposito di Lufthansa, Atlantia afferma che l'ipotesi di piano alternativa proposta dalla compagnia tedesca era stata giudicata "migliorativa rispetto alla proposta di Delta" per la solida alleanza commerciale che proponeva e perché indicava "il raggiungimento di un pareggio operativo sin dal primo anno di Piano". Inoltre, Atlantia afferma che la pianificata riduzione delle rotte, peraltro inferiore al piano 2018, "sarebbe dovuta avvenire in virtù del taglio incisivo delle rotte strutturalmente in perdita e di un'integrazione a più ampio raggio dei rispettivi network, in particolar modo in Europa, dove Alitalia soffre maggiormente la competizione della compagnie aeree low cost".La compagnia si dice "disponibile a proseguire il confronto per l'individuazione del partner industriale e di un piano industriale condiviso, solido e di lungo periodo per un effettivo rilancio di Alitalia".