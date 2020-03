Alitalia, pubblicato il bando: vendita anche in tre pezzi, offerte entro il 18 marzo

Arriva il bando per la vendita di Alitalia: «Invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria», si legge sul sito della Procedura di amministrazione straordinaria.



Le manifestazioni d'interesse per Alitalia devono arrivare entro le 24 del 18 marzo. I soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d'interesse per le attività aziendali unitariamente considerate «Lotto Unico»; oppure alternativamente per il «Lotto Aviation» (gli aerei), il «Lotto Handling» (i servizi a terra) o il «Lotto Manutenzione». Ma «in caso di sostanziale equivalenza delle offerte all'esito della valutazione, saranno considerate preferibili, prima le offerte che avranno ad oggetto il Lotto Unico», si legge sul bando.







