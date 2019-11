Alibaba verso debutto a Hong Kong: collocherà 500 milioni di azioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arrivano maggiori dettagli sull', che punta allasul mercato di, dopo il debutto a New York per 25 miliardi di dollari avvenuto nel 2014. Si tratterebbe delquest'anno, per un valore di che aggira attorno ai, nella parte centrale delle stime che oscillano fra 10 e 15 miliardi.La big cinese dell'eCommerce ha dato ieri il via alper il collocamento di, cui potrebbe aggiungere un(circa 75 milioni di titoli) perIldell'IPO si conoscerà il, mentre ilsulla borsa di Hong Kong è atteso per il successivoL'IPO ad Hong Kong era già slittata la scorsa estate, a causa delle proteste di massa che hanno interessato la provincia cinese, ma il dossier è stato ripreso in mano, per rendere il titolo più liquido sulle maggiori piazze internazionali. New York resterà comunque la prima e maggiore piazza di quotazione per le azioni Alibaba.