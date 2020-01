Alerion, valuta acquisto tre impianti eolici in Italia

(Teleborsa) - Alerion Clean Power sta valutando l'acquisizione di tre impianti eolici operativi in Italia, parzialmente detenuti dal Gruppo Fri-el Green

Power, con una potenza installata lorda di circa 120 MW e con una produzione registrata nel 2019 pari a circa 235 GWh.



In considerazione del fatto che il Gruppo Fri-El risulta essere socio di controllo di Alerion, di cui detiene una partecipazione rappresentativa del 85,5% del suo capitale sociale, l'operazione - spiega una nota - si qualifica come "operazione con parte correlata".



La Società ha pertanto "avviato tutte le attività richieste dalla normativa e regolamentazione in materia per poter arrivare al perfezionamento della stessa entro il primo trimestre 2020".



(Foto: American Public Power Association on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA