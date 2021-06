Air Arabia, ripresa volo Milano Bergamo-Casablanca

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - L'Aeroporto di Milano Bergamo ha salutato oggi la ripresa del collegamento di linea con Casablanca, operato da Air Arabia. La riattivazione del volo è stata resa possibile dall'inserimento dell'Italia nella lista A dei Paesi dai quali sono consentiti gli arrivi in Marocco. L'Airbus A320 con la livrea di Air Arabia, atterrato alle 10:45, è ripartito alle 11:30.



Gli italiani che vorranno recarsi in Marocco dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione o un test molecolare (PCR) negativo al Coronavirus, effettuato nelle 48 ore precedenti all'arrivo. Anche il Marocco riconoscerà il Green pass europeo. I vaccinati, infatti, dovranno mostrare il codice QR, con i dati della vaccinazione, quando sbarcheranno in aeroporto, senza doversi sottoporre a tamponi.