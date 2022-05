Affirm Holdings vola al Nasdaq con la trimestrale

Venerdì 13 Maggio 2022, 20:30







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Affirm Hldgs, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 23,45%.



La fintech di San Francisco, specializzata nell'emergente segmento del buy-now, pay-later (Bnpl), ha chiuso il terzo trimestre con una perdita netta pari a 55 milioni, (19 centesimi per azione) in forte riduzione rispetto al rosso di 287 milioni, (1,23 dollari) registrato nello stesso periodo di un anno prima. Le stime degli analisti erano per una perdita di 46 centesimi per azione.



I ricavi sono saliti a 355 milioni da 231 e sono superiori ai 344 milioni indicati stimati dal consensus.



La tendenza ad una settimana di Affirm Hldgs è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il quadro tecnico di Affirm Hldgs segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,55 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,66. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,82.









(Foto: © funtap | 123RF)