Aeroporto Catania, nuovo record passeggeri nei cinque mesi estivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, da maggio a settembre 2018, dall', registrando così un nuovo record. Il report documenta infatti unrispetto al periodo analogo del 2017, quando furono 4.724.815.Sul fronte del calcolo del traffico progressivo, ossia da gennaio a settembre 2018, i passeggeri in transito dall'Aeroporto di Catania sono stati già 7,6 milioni (+8,44% rispetto ai nove mesi 2017).. Mentre il mese di settembre, con 1.034.687 passeggeri (+ 8,4%), registra un risultato storico: è la prima volta, infatti, che l'Aeroporto di Catania supera il tetto di 1 milione di passeggeri in settembre, periodo tecnicamente di "bassa stagione" dopo i tradizionali picchi di luglio e agosto."Oltre che per la straordinaria media di un milione di passeggeri al mese – commentano all'unisono la Presidente,, e l'AD– e la presenza in Sicilia di oltre 2 milioni di stranieri transitati da Fontanarossa, l'estate 2018 dell'Aeroporto di Catania andrà ricordata anche per l'apertura del Terminal C dove da metà luglio abbiamo trasferito circa 2 mila passeggeri al giorno in partenza con easyjet per destinazioni nazionali (Milano, Napoli, Venezia) e per quelle internazionali in area Schengen (Amsterdam, Berlino, Bordeaux e Parigi".