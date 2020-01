Aerei nuovi e drammi: 70 anni dopo Boeing 737 MAX come DH 106 Comet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quandosembrano sembrano possedere le carte in regola per clamorosi successi commerciali. Con gli inglesi che presentano al mondo aeronautico con anni d'anticipo sulla concorrenza un velivolo passeggeri dal rivoluzionario modo di viaggiare per velocità e confort e gli americani che promettono sicurezza, economie e più alto rispetto per l'ambiente tanto da raccoglierei.Del MAX sappiamo molto. Due tragici incidenti con bendella produzione MAX. Solo un anno prima Boeing aveva ricevuto "ordini fermi" per un totale di 5005 B737 MAX, la "quarta famiglia" del modello 737.Il, ricordiamo, nacque. Appunto il DH 106 Comet, in grado di volare più in alto e più velocemente di ogni altro aereo dell'epoca.(British Overseas Airways Corporation), antesignana dell'attuale British Airways,Si trattava di unsistemati nella parte interna delle semiali. La fusoliera aveva unadelle prime serie, Tuttavia, a parità di volumi, il Comet poteva trasportare un numero significativamente più basso di passeggeri.Il progetto, assolutamente innovativo, richiese la. Due prototipi videro la luce nel 1948. Il primo volo di un DH 106 (immatricolato G-ALVG) avvenne il, Primo volo in assoluto di un velivolo commerciale spinto da motori a getto., con tempi di volo ben più rapidi e maggior numero di destinazioni raggiungibili senza scalo. Il successo commerciale si preannunciavaI prototipi furono sottoposti a una, si dice a favore dell'estetica del mezzo, che minò la resistenza alla fatica della lega d'alluminio, provocando i tristemente famosi incidenti dei Comet di prima serie.. Ma ben presto accaddero eventi che condizionarono la vita e gli sviluppi del quadrireattore britannico: in poco meno di 12 mesi 5 incidenti, di cui 4 dagli effetti catastrofici, ebbero appunto protagonisti i Comet. Tre, tra i quali l'unico senza vittime, sul territorio italiano., avviata ll 19 ottobre 1954 e conclusa il successivo 24 novembre, accertò peraltro quanto già sospettato da precedenti test. Ovvero cheche non riuscivano più a sopportare lo stress della pressurizzazione: si laceravano improvvisamente provocando l'esplosione del velivolo. La commissione chiuse le indagini riconoscendo comunque che, "corretti i difetti",. A quel punto la De Havilland cominciò a rivedere il progetto Comet.Ma le tragedie avevano lasciato il segno.approfittando delle drammatiche vicende che avevano impedito agli inglesi di conseguire un consistente commerciale approfittando del grande iniziale vantaggio suila concorrenza. De Havilland sperimentò così altri due modelli realizzando infine. Ma il mercato aeronautico era già stato conquistato dagli americani. La versione Comet IV. Una gara a tutti gli effetti.. BOAC usò alcuni modelli di Comet 4 fino al 1965; altri operatori li tennero in servizio fino al 1997, a testimonianza dell'affidabilità raggiunta., Salisbury Hall, Shenley, London Colney AL2 1BU, Regno Unito.