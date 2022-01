AdR, Troncone: "Riduzione emissioni gas serra è priorità assoluta"

(Teleborsa) - "La riduzione delle emissioni di gas serra è una priorità assoluta per AdR". Lo ha ribadito l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, nel corso dell'evento "Global Compact", ricordando che Fiumicino e Ciampino hanno rocevuto da ACI Europe la più alta certificazione Airport Carbon Accreditation.

"L'aeroporto di Fiumicino è carbon neutral dal 2013 e raggiungeremo zero emissioni di CO2 al più tardi entro il 2030, con una strategia rivolta principalmente alle fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica e intermodale", ha spiegato il numero uno della società aeroportuale della Capitale che è parte del Gruppo Atlantia.

Troncone ha anche citato i progetti di green financing dell'azienda: il successo ottenuto dal lancio del suo primo Green Bond da 300 milioni a novembre 2020 ed il Sustainability-Linked Bond da 500 milioni collocato ad aprile aprile 2021.

"Il nostro impegno vuole essere caratterizzato da concretezza e credibilità e va oltre gli aeroporti per contribuire alla decarbonizzazione dell'intero settore", ha ribadito il manager.

Troncone ha voluto far cenno anche all'accordo con Eni per l'adozione del Saf, un biocarburante già disponibile che consente di ridurre le emissioni di CO2 nel breve-medio termine senza richiedere modifiche alla rete di distribuzione ed ai motori degli aerei. "Fiumicino è stato il primo aeroporto in Italia a rendere disponibile il Saf", ha ricordato l'Ad-

"La nostra opinione - ha concluso - è che gli aeroporti debbano farsi carico della responsabilità di guidare la transizione, dimostrando che questa è possibile e meritando un quadro di policy di sostegno e incentivante lo sviluppo".