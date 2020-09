AdR: Fiumicino primo scalo al mondo a ricevere 5 stelle Skytrax per misure e protocolli sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora un importante riconoscimento internazionale all'per la lotta al contenimento del Covid-19., l'organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo, haper le misure e protocolli adottati dal "".Lo scalo dirisulta ilche si aggiunge alla(l'associazione internazionale che rappresenta più di 1.900 aeroporti nel mondo) assegnate di recente agli scali della Capitale.Al termine dell'istruttoria, nella quale sono state verificate tutte le misure adottate nei terminal di Fiumicino, incluso l'esame di numerose superfici aeroportuali (sedute, ascensori, scale mobili, etc.), è stato confermato che talie "l'aeroporto continua a fornire un'impressione positiva di pulizia, migliorando gli standard elevati già registrati nel 2019".Particolare apprezzamento è stato riconosciuto per le sanificazioni automatiche "" delle scale mobili e ascensori ma anche per il monitoraggio della temperatura corporea, che avviene in meno di 2 secondi grazie all'installazione didi ultima generazione.Infine, Skytrax ha certificato l', attraverso l'installazione di un consistente numero di, per agevolare tutte le procedure di imbarco. In questo modo, sono stati ottimizzate tutte le procedure d'imbarco, dall'accesso al terminal fino alla Gate, che si svolgono velocemente senza ritardi o criticità.In occasione della riapertura della Plaza Premium Lounge, Teleborsa ha intervistatoche ha commentato l'importante riconoscimento: "per Skytrax l'aeroporto di. Siamo molto soddisfatti di questo nuovo riconoscimento perché dimostra ancora una volta lo sforzo dell'azienda che, durante l'emergenza, oltre ai protocolli prescritti dal Governo, haper garantire la massima ampiezza e profondità degli interventi di prevenzione e per consentire agli scali della Capitale di continuare ad operare in condizioni di massima sicurezza a sostegno dell'attesa ripresa del traffico"."L'aeroporto Fiumicino – precisa l'- ha svolto un ottimo lavoro nell'applicare i protocolli COVID-19 che assicurano un ambiente sicuro per passeggeri e personale aeroportuale.per assicurare l'igiene delle mani, garantire il distanziamento sociale e un elevato livello di attenzione alla sanificazione dei terminal. Anche per questi motivi, lo scalo di Fiumicino è il primo aeroporto al mondo a ricevere il COVID-19 5-Star Airport Rating".