Adobe in rosso sul Nasdaq: prevede ricavi deboli

(Teleborsa) - Trimestre positivo per Adobe, che ha archiviato i tre mesi al 31 agosto con un utile per azione di 2,05 dollari, ben 8 cent sopra il consensus. Nello stesso trimestre di un anno fa l'eps era di 1,73 dollari.



Battono le attese anche i ricavi, che ammontano a 2,83 miliardi di dollari dai 2,29 miliardi dell'anno precedente e a fronte dei 2,82 mld stimati dagli analisti.



Nonostante le buone notizie, le azioni della società non festeggiano a Wall Street, a causa della debolezza prevista per il fatturato del 4° trimestre, con attese di 2,97 miliardi di dollari (sotto i 3,03 miliardi indicati dagli analisti).



Frena il titolo quotato al Nasdaq: -2,75%.

