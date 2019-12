Acsm Agam, BEI sostiene la multiutility con prestito da 100 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene il piano di sviluppo di Acsm Agam, la multiutiliy attiva nel Nord della Lombardia (province di Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese).È stato perfezionato un finanziamento di 100 milioni di euro,, finalizzato alla realizzazione del piano di investimenti nel quinquennio 2019-2023 del Gruppo Acsm Agam. Il prestito ha la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), uno dei pilastri dell'Investment Plan for Europe, il Piano Juncker.Nel dettaglio, i progetti sono tutti concentrati nei territori di riferimento del Gruppo, e riguardano il settore dell'ambiente, le reti idriche ed elettriche, le centrali idroelettriche, il teleriscaldamento, l'illuminazione pubblica, efficienza energetica e smart city, la sicurezza informatica. Gli abitanti complessivamente interessati dagli investimenti della multiutility lombarda sono circa 900.000.Per il Gruppo Acsm Agam l'operazione rappresenta un importante contributo al consolidamento della propria struttura finanziaria, consentendo di allungare la durata media del debito a condizioni competitive, avviando la collaborazione con un primario operatore diriferimento internazionale, quale è la banca della UE.