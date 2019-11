© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che nasce dallae dai conseguenti tagli alla spesa sociale, ma si nutre dellae di contesti sempre più difficili in cui vivere. Un morbo che avanza e chee garantendo l'accesso alle opportunità educative.E' questo il quadro dipinto da una indagine condotta dall', per l'impresa sociale, una società senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L'indagine è stata presentata a Roma presso la sede dell'in vista della Giornata per i diritti dell'infanzia.Il Fondo per la povertà educativa nasce per il contrasto di questo grave problema e rappresenta una forte innovazione per il Paese."Il Fondo per la povertà educativa è stato istituito nel 2017 per contrastare la povertà educativa del Paese", ha spiegato il, aggiungendo che il progetto ha attivato in tre anni oltre 350 progetti ed interessato circa 400 mila bambini con risorse per 281 milioni di euro., ha aggiunto.