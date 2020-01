Acea colloca bond a tasso fisso da 500 milioni

Ultimo aggiornamento: 20:12

Acea ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo di 500 milioni, con scadenza il 6 aprile 2029 e cedola dello 0,50% a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi. Le obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato. L'emissione ha ricevuto richieste pari a circa tre volte l'ammontare offerto, si legge in una nota.Le obbligazioni sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,20%, che implica un rendimento pari a 0,59%. I proventi derivanti dall'emissione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare l'ordinaria attività della Società, nonchè per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il triennio 2020-2022.Il collocamento è stato curato da Banca Imi, Barclays Bank, Bnp Paribas, Crèdit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Sociètè Gènèrale, UniCredit e Ubi in qualità di Joint Bookrunners. Acea è stata assistita dallo Studio Legale White & Case e, in relazione agli aspetti fiscali, dallo Studio Legale Foglia & Partners, mentre i Joint Bookrunner sono stati assistiti dallo Studio Legale Clifford Chance.È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's Investors Service attribuiscano alle obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.