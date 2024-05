Qualche giorno fa, il Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, ha preso carta e penna e ha scritto ai suoi colleghi delle altre forze di Polizia. Il senso della lettera è che le carceri si stanno svuotando, non dei detenuti ma delle guardie. Così ha messo sul tavolo una proposta: facciamo lavorare più a lungo chi è già in servizio.

Dipendenti comunali, aumento extra per evitare la fuga: fino a 60 mila euro per funzionari «qualificati»

Statali, fuga dal posto fisso

In che modo? Portando l’età della pensione, che per le Forze di Polizia è di 60 anni, a 62 anni. Su base volontaria certo, come già fatto per i medici e proposto anche per gli infermieri. Ma in un Paese che deve tenere guardie e poliziotti ultrasessantenni per strada o nelle carceri, dovrebbe scattare un campanello d’allarme. Gli uffici pubblici si sono svuotati. Basta leggere l’ultimo conto annuale del Pubblico impiego appena pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato.