(Teleborsa) - Gucci e Intesa Sanpaolo proseguono la collaborazione avviata durante le prime fasi dell'emergenza Covid-19, con la raccolta fondi We Are All in This Together a favore del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e annunciano unanel quadro del Programma "Sviluppo Filiere", già lanciato nel 2015 e oggi rinnovato.Grazie alla partnership annunciata oggi,riconoscendo termini e condizioni vantaggiosi e potranno accedere a finanziamenti in tempi rapidi, velocizzando l'accesso alla liquidità necessaria, oltre a poter usufruire di una serie di agevolazioni e iniziative solitamente rivolte alla clientela corporate di grandi dimensioni.In particolare, è, con la finalità di sostenere le imprese nel superamento della fase di difficoltà e accompagnarle nella ripartenza. Grazie a procedure digitalizzate e a un efficace scambio informativo tra i due partner firmatari,, per soddisfare la necessità di piccole e medie imprese di tempi più rapidi nell'ottenimento di risorse da parte sistema finanziario.per le esigenze delle piccole e medie imprese e i due partners attiveranno ulteriori azioni di collaborazione commerciale."Il Progetto Sviluppo Filiere –– vuole essere un ulteriore strumento concreto e fattivo che offriamo alle piccole e medie imprese italiane, con uno sguardo rivolto al presente in modo da aiutarle ad affrontare l'emergenza di questi mesi e uno sguardo proiettato al futuro, per sostenerle verso la ripresa economica e supportarle nei propri progetti di sviluppo, anche in ambito internazionale. L'accordo che inauguriamo grazie alla partnership con un brand di primissimo livello come Gucci intende, un sistema fatto di migliaia di piccole aziende e di artigiani, spesso imprese familiari, strettamente legate al proprio territorio".