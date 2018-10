Abolizione ora legale getterebbe nel caos il trasporto aereo

(Teleborsa) - L'eventuale decisione della Commissione Europea di rinunciare all'alternanza tra ora solare e legale non potrà essere attuata prima del 2021, pena lo sconvolgimento della programmazione delle rotte operate dagli scali continentali.



Le compagnie aeree hanno lanciato il grido d'allarme qualora la Commissione Europea adottasse l'abolizione del cambio d'ora già a marzo 2019. Il motivo risiede nella pianificazione degli slot, che avviene con un anticipo compreso tra i 12 e i 18 mesi precedenti l'entrata in vigore degli orari di volo stagionali. In pratica, tutto il 2019 e quasi tutto il 2020 sono stati programmati.



La rinuncia all'ora legale nei prossimi 24 mesi porterebbe a uno sconvolgimento dei piani di volo con impossibilità di rimodulare gli slot.



