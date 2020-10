ABI, prestiti a famiglie e imprese ancora in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continuano a crescere ied in particolare i, che hanno registrato a settembre unrispetto a un anno fa. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'basato su dati pubblicati dalla Banca d'Italia.Per i prestiti allesi registra ad agosto unsu base annua (+4,5% il precedente), mentre per lela(+1,7% nel mese precedente). La dinamica dei finanziamenti alle famiglie è stabile rispetto al mese precedente per la componente dei(+1,9% la variazione annua), mentre quella delrisulta in lieve decelerazione (+0,7% da +0,8%).A settembre, isulle operazioni di finanziamento rimangono, toccando anche nuoviminimi storici: ilè il 2,27% (2,31% il precedente), ilper l'acquisto di abitazioni è l'1,29% (1,32% ad agosto 2020, 5,72% a fine 2007), ildi finanziamento alle imprese è l'1,18% (1,15% il mese precedente).Sul fronte della, si registra un(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) di oltre 125 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (+8% su base annuale), mentre la, cioè tramite obbligazioni,(-15 miliardi di euro in valore assoluto pari a -6,3%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +6,1% a settembre 2020.Migliora anche il profilo della solidità delle banche, condi euro, rispetto ai 32,3 miliardi di agosto 2019 (-7,9 miliardi pari a -24,4%) e ai 40,5 miliardi di agosto 2018 (-16 miliardi pari a -39,6%). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di oltre 64 miliardi (-72,4%). Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è dell'1,40% (era 1,86% ad agosto 2019, 2,36% ad agosto 2018 e 4,89% a novembre 2015).