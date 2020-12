(Teleborsa) - Atlantia informa che la controllata Abertis Infraestructuras, in consorzio con Manulife Investment Management, ha oggi perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale della società capogruppo titolare della concessione (fino al 2070) dei tunnel Elizabeth River Crossings in Virginia, per un controvalore complessivo di circa 1 miliardo di euro.



In particolare, nell'ambito del consorzio, Abertis deterrà il 55,2% del capitale di Elizabeth River Crossings. Abertis (e quindi Atlantia) controllerà la società consolidandola integralmente nel proprio bilancio.



Con questa operazione, che segue l'espansione in Messico annunciata a giugno con l'acquisizione di RCO, Abertis conferma la propria capacità di continuare a diversificare ulteriormente il proprio business all'estero. © RIPRODUZIONE RISERVATA