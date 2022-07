A.S. Roma verso il delisting: Friedkin sopra il 95%

Venerdì 22 Luglio 2022, 20:15







(Teleborsa) - La A.S. Roma è pronta a lasciare Piazza Affari. Romulus and Remus Investments LLC, società veicolo del presidente Friedkin, è arrivata a detenere 603.177.866 azioni, pari al 95,913% del capitale sociale. È quanto risulta dai risultati provvisori, comunicati da Equita SIM in qualità di intermediario incaricato, dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria.



La quota si ottiene sommando le 34.713.618 azioni, rappresentative di circa il 5,520% del capitale, portate in adesione all'OPA, le 565.964.248 azioni, pari all'89,995% del capitale, già detenute direttamente e indirettamente, e le 2.500.000 azioni, pari al 0,398% del capitale, acquistate in data odierna su Euronext Milan.



Ora i Friedkin avranno diritto di acquistare i titoli residui, nella cosiddetta procedura di squeeze-out, per poi procedere alla revoca dalle negoziazioni.