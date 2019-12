A.S Roma in rally in Borsa fra rumors su stadio e cessione quote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Allunga vistosamente l'A.S. Roma sul Listino di Piazza Affari, dove evidenzia un rialzo superiore al 10%, dopo una mattinata piuttosto quieta. Il titolo guadagnava una piccolissima frazione di punto, ma ha accelerato nel pomeriggio, dopo che il Campidoglio ha smentito rumors di stampa relativi all'inizio dei lavori per il nuovo stadio di Tor di Valle.Frattanto, si attendono anche novità sul passaggio di mano della maggioranza del club giallorosso, con i media specializzati che parlano dell'imminente annuncio della cessione delle quote di Pallotta al gruppo Friedkin, per un valore di circa 1 miliardo di dollari, incluso il debito della Roma (270 milioni di euro) ed un aumento di capitale già deliberato (150 milioni di euro). Anche in questo caso - si dice - i tempi sarebbero ormai maturi dopo una complessa trattativa.Il riferimento era ai rumors di inizio giornata, relativi ai lavori per il nuovo stadio di Tor di Valle. Varie testate specializzate nel calcio avevano scritto che i lavori sono pronti a partire e che il Comune di Roma ha già pronto l'annuncio ufficiale. l nuovo partner Radovan Vitek, in sostituzione dell'impresa Parnasi, e che il CampidoglioSu base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla squadra di calcio italiana rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo di A.S. Roma sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,6787 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,6167. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,7407.